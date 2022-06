Par contre la machine hollandaise était bien huilée. Les rouages de ce milieu impressionnant conduit par un De Jong génial étaient tous rangés au millimètre. Etouffant, asphyxiant la paire Witsel-Vanaken. Avec un KDB démotivé, la révolte n’était nulle part. A aucun étage. Et surtout pas au rez-de-chaussée de notre défense. Celle-ci était plutôt même à la cave. On le sait depuis un moment mais face à la vitesse des Bataves, à leur vivacité… ces ballons rapides, dans le dos de ce 3 arrière vieillissant font mal à chaque fois. L’expérience de Vertonghen et Alderweireld ne les aidera plus à se retourner rapidement. Et malheureusement pour lui, dans sa position axiale Boyata a lui aussi payé la note.