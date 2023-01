La "matrice" : quelle est cette théorie du complot soutenue par Andrew Tate ?

Outre une vision binaire de notre société, l’héritage du film dans les discours d’Andrew Tate se retrouve aussi dans sa vision masculiniste du monde, comme l’explique le média français Le Monde, il s’agit d’un ensemble d’idées qui théorise une crise de la masculinité traditionnelle dans la société à travers des "discours inspirationnels, (d') apologie du capitalisme et (de) théories misogynes".

"Au tournant des années 2010, l’imagerie de Matrix est, en effet, récupérée par la "manosphère", les cercles de pensée masculinistes, qui en font l’incarnation de la résistance au discours féministe", ajoutent les auteurs de l’article du Monde. Une section du réseau social Reddit intitulée "The Red Pill" (la pilule rouge) est même créée à cette époque : "sa référence circule dans les cercles misogynes, racistes et suprémacistes qui en sont culturellement proches".

"La métaphore de la pilule rouge résume vraiment pour eux le fait qu’ils voient leur misogynie et leur racisme comme une forme d’élévation de la conscience ", écrit la chercheuse Donna Zuckerberg, auteure de "Not All Dead White Men : Classics and Misogyny in the Digital Age (Harvard, 2018, non traduit)". "Ils [pensent qu’ils] sont capables de voir le monde avec plus de lucidité que nous autres… Ce qu’ils voient est que les hommes blancs hétérosexuels sont victimes de discrimination dans notre société."