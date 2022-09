La marque Patagonia verse ses bénéfices au profit de la protection de l’environnement : greenwashing ou réel engagement climatique ?

Si "les 50 plus grandes entreprises belges font de très nets progrès dans leurs engagements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre" – et ce, même dans des secteurs considérés comme de gros pollueurs -, c’est loin d’être le cas à plus grande échelle.

Alors que les entreprises cotées en Bourse ou qui ont plus de 250 employés se doivent de publier des rapports détaillés sur leurs émissions et efforts de réduction, il n’existe aucune norme commune. Et c’est précisément là que le bât blesse. Pour cette raison, la marque Patagonia "incarne à la fois une réussite commerciale très forte et la défense sincère de valeurs", selon Maxime Paquay, qui espère que cette position montrera le chemin pour les autres entreprises.