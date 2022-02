La marmotte météorologue américaine prédit un long hiver aux Etats-Unis

Les (vrais) services météo américains, le National Weather Service, faisaient justement écho à Phil mercredi matin et prévenaient de l'arrivée d'une "vaste et massive tempête hivernale" sur le nord-est et le centre des Etats-Unis pendant "deux à trois jours".

Les bulletins météo de Phil et de ses prédécesseurs, aussi nommés Phil, sont toutefois rarement précis, selon la très sérieuse Agence nationale océanique et atmosphérique américaine (NOAA).

En moyenne, le rongeur météorologue "a vu juste 40% du temps au cours des dix dernières années", indique l'agence.

En 2021, la marmotte avait prédit six semaines supplémentaires de temps hivernal quand le mois de février avait été inhabituellement froid et celui de mars au-dessus des moyennes de saison, soit un "50/50" pour Phil selon la NOAA.