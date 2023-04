La "marmite norvégienne" : un moyen simple d’économiser de l’énergie en cuisine

Maxime, ingénieur chez Hellow (société coopérative qui promeut l’habitat low-tech) nous présente l’objet : "c’est très simple, vous préparez votre plat mijoté le matin avant de partir au travail, vous le chauffez jusqu’à ébullition et lorsque ça bout vous placez votre cocotte ou votre casserole dans le cube (dans la " marmite norvégienne ") et votre préparation continue à cuire pendant tout le temps où vous êtes au travail ! En plus c’est sans risque ! Ce n’est pas comme si vous deviez laisser un plat sur le feu durant votre absence".

Cette marmite est un des exemples concrets d’une réflexion low tech. L’idée des promoteurs de cette approche est de concevoir une technologie à la fois durable (ici les matériaux sont le bois…), une technologie utile et une technologie appropriable. Ce dernier point est particulièrement vrai avec cette marmite puisqu’en suivant des tutoriels, il est assez facile de construire l’objet soi-même, de le réparer ou de le faire évoluer.

Plus largement, l’un des grands théoriciens de la démarche low tech, l’ingénieur français Philippe Bihouix explique que "l’enjeu est de privilégier, à chaque fois que possible, des techniques sobres et résilientes. Il faut réinterroger nos besoins, faire preuve de 'techno-discernement' en utilisant les technologies vraiment utiles à bon escient."

Pour en savoir plus, écoutez "l’heure des low tech ?" le dernier épisode du "Tournant". Un Podcast disponible sur Auvio et sur toutes vos plateformes de téléchargement.