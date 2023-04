La marisque : "ce petit cadeau laissé par les hémorroïdes".

Contrairement à l’hémorroïde, la marisque ne contient quasiment pas de sang. Elle est plutôt ferme et n’est pas douloureuse, car il n’y a pas de veine à l’intérieur. Les marisques sont de couleur chair, tandis que les hémorroïdes sont plus foncées, voir bleutées à cause du sang à l’intérieur. Ce sont deux choses bien différentes. "Quand l’hémorroïde est passée, la veine retrouve sa place et vous garder l’emballage cadeau" explique Dr Charlotte.