La marionnette à l’honneur ce 26 mars à Tournai

L’UNIMA, Union Internationale de la Marionnette, est une ONG et partenaire officiel de l’UNESCO. À son initiative, chaque année pantins, figurines et guignols sont célébrés le 21 mars dans le monde entier. La ville de Tournai et son Centre de la Marionnette ajoutent leur pierre à l'édifice : le 26 mars, la ville des cinq clochers promet un dimanche en famille sous le signe de la marionnette !

Un parcours qui débute par une visite gratuite du Musée des arts de la Marionnette. Dans le cœur historique de la ville, cet art est conté sous toutes ses formes pour un voyage autour du monde. L’histoire des figurines européennes se mêle à celle de leurs homologues africaines et asiatiques.

À 15 heures, départ du Centre de la Marionnette pour une promenade atypique rythmée par trois brèves, créées par des artistes diplômés du master marionnette.

Les spectacles au programme :

Marelle La Fée de la Compagnie du Vélo Sans les Mains. "Cindy est dans un lieu imaginaire. Il s’y trouve une surprise : une marelle au bout de laquelle se trouve une clinquante paire de talons hauts. Pour les enfiler, il lui faudra arriver au bout. Tout au long du jeu, elle sera accompagnée d’une fée marraine. Prétendant réaliser tous ses rêves, cette fée faussement bienveillante se révélera être un peu cruelle."

Chaud must go on de Nicolas Laine. "Nous retrouvons " Bernard and the Burnt Balls " pour l'un des tout derniers concerts de leur grande tournée internationale : " Chaud Must Go On " The damned Tour. Depuis le début, Ils se font un point d'honneur à offrir un show des plus grandioses et des plus excitants. Bernard se bat corps et âme pour assurer l'explosivité du spectacle. Tant que Bernard sera là, "ROCK'N'ROLL WILL NEVER DIE "."

Se débarrasser des mémoires troublantes de Mehrzad Kateb. "Sur scène un vieil homme. Seul avec son passé et ses traumatismes. Il souhaite être libre, ne plus avoir de sentiments de culpabilité, de regrets, de remords ou de mauvais souvenirs. Peut-être que son corps l'aidera. Peut-être qu'il se réconciliera avec lui-même, peut-être qu'il redeviendra comme un bébé. Il existe et respire."

6 euros par personne

