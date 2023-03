La marine belge inaugure "Oostende", son nouveau chasseur de mines nouvelle génération : "Une belle coopération au niveau des défenses européennes"

Ce mercredi, la Marine belge était rassemblée à Concarneau en Bretagne pour inaugurer un tout nouveau chasseur de mines. Son nom ? Oostende. Le navire a été officiellement mis à flot, en présence notamment de la ministre de la Défense, Ludivide Dedonder (PS) et du chef des armées, l’amiral Michel Hofman. C’est le premier chasseur de mines d’une flotte de douze nouveaux navires, achetés par les marines belges et hollandaises, pour un coût estimé entre 180 et 200 millions d’euros par bateau. La Belgique a en effet entamé un processus de renouvellement de ses chasseurs de mines pour des modèles nouvelle génération.

Leur mission ? Assurer les opérations de déminage, tout en maintenant une sécurité maximale pour l’équipage.

"Il fallait remplacer nos chasseurs de mine actuels puisqu’ils avaient plus de 40 ans. C’est vraiment un beau travail de coopération au niveau des défenses européennes et de l’industrie", explique Ludivine Dedonder.

Un autre chasseur de mine, celui-ci encore en construction, a également été présenté lors de cette cérémonie. Avec ses 83 mètres de long et ses 17 mètres de large, il porte le nom d’une autre ville belge, "Tournai".

Un hommage qui ravit le bourgmestre de la ville, Paul-Olivier Delannois (PS). "C’est un véritable honneur que ce soit dans un dragueur de mines parce que ce sont aussi des instruments de paix, pour faire en sorte que des hommes ne meurent pas."