La marine américaine intercepte un bateau en provenance d'Iran

Cette saisie intervient à un moment de grande tension dans la zone: le 17 janvier, les Houthis ont mené une attaque meurtrière inédite aux Emirats arabes unis en faisant exploser des camions-citernes avec des drones et des missiles et la coalition emmenée par les Saoudiens au Yémen a répondu par des frappes aériennes.

La coalition a reconnu des raids sur Sanaa et Hodeida ayant fait au moins 17 morts et provoqué une coupure totale d'internet dans le pays mais nie avoir bombardé une prison de Saada, bastion houthi du nord, qui a fait au moins 70 morts et plus de 100 blessés.

Les Etats-Unis ont appelé à la "désescalade" tandis que l'ONU a réclamé "des enquêtes efficaces". La coalition et ses alliés, dont les Etats-Unis, accusent régulièrement l'Iran de soutenir les Houthis avec des moyens militaires, ce que Téhéran dément.