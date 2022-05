La Marilyn de Warhol n'est pas le tableau le plus cher du monde: voici ceux qui coûtent plus de 200 millions de dollars

"Les joueurs de carte" représentent une série : il en existe cinq versions, peintes entre 1890 et 1896. L’une d’elles se trouve donc au Qatar, tandis que les quatre autres sont exposés au Metropolitan Museum of Art, au Musée d’Orsay, à la Courtauld Gallery et à la Fondation Barnes. A l’époque, c’est une consécration pour le pays du Golfe.