"La mariée portait des bottes jaunes" : le nouveau Katherine Pancol, une saga familiale au cœur d'un vignoble

Ce sont les deux enfants qui vont apporter un regard différent sur toute cette société et faire exploser cette famille si rigide. Katherine Pancol souligne cette capacité incroyable qu’ont les enfants à s’adapter à toutes les situations, en l’occurrence le départ du père, la mort du beau-père, puis le départ de la mère, l’arrivée dans ce château… Une capacité de résilience, de développer des stratagèmes de survie, notamment à travers l’imaginaire.

Tous les parents font des erreurs. A-t-on le droit de chambouler la vie des enfants quand on a un truc fort en nous qui a envie d’aller ailleurs, interroge-t-elle.

"Je déteste les images, les constructions toutes faites : quand on est une mère, on fait ça, quand on est un père, on fait ça… Je trouve intéressant d’aller chercher dans chaque individu la manière d’aller chasser les images. Il y a des gens qui ne les renversent pas, et je pense qu’ils sont malheureux toute leur vie parce qu’ils ne se trouvent pas. Et puis, il y a des gens qui prennent des risques et qui les renversent."