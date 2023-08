La Margarita : ce cocktail fête ces 75 ans avec une nouvelle recette

Née en Amérique latine en 1948, La Margarita Originale fête son 75ème anniversaire.

La Margarita Originale a été créée à Acapulco en 1948 par Margaret "Margarita" Sames, une riche mondaine américaine reconnue pour ses soirées somptueuses. D’abord surnommée "The Drink" avant de devenir "La Margarita", la recette réunit les deux spiritueux favoris de sa créatrice : la liqueur française Cointreau et la Tequila, avec un léger givrage de sel et du jus de citron vert pour l’équilibre.

La légende​ raconte que Margaret n’aurait pas eu l’intention de faire de son cocktail une icône, mais ce sont ses amis célèbres et influents qui en auraient fait sa réputation. Aujourd’hui, La Margarita Originale est devenue un cocktail incontournable à tel point qu’elle se classe au 4ème rang mondial des cocktails les plus consommés en 2022.

Un cocktail iconique qui séduit par son intensité aromatique et sa recette facile à préparer. Pour célébrer cet anniversaire pas comme les autres, Cointreau dévoile une nouvelle recette de cocktail : La Margarita Orange Birthday.