La Marche Rose 2022 récolte 387.000 euros pour la recherche contre le cancer du sein

"Tout le monde connaît une personne touchée par la maladie. Rien que dans notre pays, 100.000 femmes luttent contre le cancer du sein. Et les hommes ne sont pas épargnés (100 par an, ndlr). Avec Pink Ribbon, nous voulons non seulement améliorer leur qualité de vie et soutenir la recherche scientifique, mais aussi sensibiliser davantage la population au cancer du sein", explique Hilde Debackere, directrice générale de l’ASBL Pink Ribbon. "Un mode de vie sain et actif permettrait d’éviter un cancer sur trois (pas uniquement le cancer du sein)."

Chaque participant a, en moyenne, parcouru 5,66 kilomètres par jour, soit 9190 pas. Au total, 3.690.693,18 kilomètres ont été parcourus, soit près de 95 fois le tour de la terre, s’enthousiasme Pink Ribbon.

En plus des 21.029 participants, plus de 370 entreprises se sont également inscrites à l’événement. "Nous passons la majeure partie de notre temps au travail. Et dans la mesure où les fonctions de bureau se multiplient, nous bougeons globalement moins. Aujourd’hui, nous restons assis pas moins de 500 minutes par jour", souligne la directrice de l’ASBL.