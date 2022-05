La marche et le ménage réduiraient les symptômes de sclérose en plaques.

L'activité physique est très importante pour les personnes atteintes de sclérose en plaques car elle peut leur permettre d'améliorer des symptômes de la maladie. Cependant, ce sont aussi ces mêmes symptômes, (problèmes de mobilité, fatigue et dépression) qui rendent plus difficile l'activité physique des malades.

Les chercheurs expliquent que même si de plus amples recherches seraient nécessaires, ces résultats sont encourageants pour les malades pour qui le sport "formel" n'est pas facile d'accès. "Certains pensent que si l'exercice n'est pas réalisé de façon formelle, il ne compte pas vraiment mais rester moins assis et se déplacer plus (...) est plus faisable et c'est un bon point de départ", a noté la chercheuse Patricia Manns.

On recommande généralement aux adultes âgés de 18 à 64 ans atteints de SEP d'avoir une activité d'intensité modérée d'au moins 30 minutes deux fois par semaine ainsi que de la musculation deux fois par semaine.