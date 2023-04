Ce projet, porté par le Centre d’expression et de créativité Tribal Souk et l’ASBL Fête des Artistes et Artisans de Chassepierre, est rendu possible grâce au partenariat de près d’une quinzaine d’acteurs culturels et privés de la région : chacun accueillant pour un soir la compagnie, ses artistes et son spectacle et aux partenaires financiers tels la Province de Luxembourg, le Syndicat d’Initiative de Florenville, la commune d’Etalle, Habay, Rouvroy et Saint-Léger.