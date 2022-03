"La marche des philosophes" en Gaume aura lieu du 26 mars au 6 avril

Du 26 mars au 6 avril 2022, La Marche des Philosophes en Gaume sillonne la Gaume pour la sixième année consécutive. Cette aventure itinérante est un rendez-vous en territoire rural et dans l’espace public afin qu’une proposition artistique s’adapte à chaque lieu.

Ce projet, porté par le Centre d’expression et de créativité Tribal Souk et l’ASBL Fête des Artistes et Artisans de Chassepierre, est rendu possible grâce au partenariat de près d’une quinzaine d’acteurs culturels et privés de la région : chacun accueillant pour un soir la compagnie, ses artistes et son spectacle et aux partenaires financiers tels la Province de Luxembourg, Le Parc Naturel de Gaume, le Syndicat d’Initiative de Florenville, la ville de Rouvroy, Virton et la Ville de Saint-Léger.