La marche afghane pour être plus endurant sans trop d’effort

La marche afghane permet de mieux oxygéner le corps, de rendre la respiration plus ample. Elle permet d’être plus endurant, de marcher plus longtemps sans trop se fatiguer. Par ailleurs, cette technique stimule la circulation sanguine, tonifie les muscles, comme ceux du dos et des membres inférieurs. Les os sont renforcés au fur et à mesure des pas, sans créer de douleurs ou de traumatismes au niveau des articulations.

C’est aussi un excellent moyen de prendre soin de santé mentale. En effet, la marche afghane associe marche, maîtrise de la respiration et méditation. On la qualifie souvent de marche consciente, ou de "yoga de la marche" en raison de l’importance du contrôle du souffle dans cet exercice. En synchronisant ses pas à la respiration, le flot de pensées ralentit. Compter mentalement vous aidera à vous détacher de vos tracas intérieurs. Votre système nerveux est rééquilibré, ce qui favorise davantage une sensation de relaxation, et un meilleur sommeil.