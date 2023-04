La Marche à Bâton et l’ascension du Mont-Saint-Aubert

Comme chaque année depuis plusieurs siècles, la Marche à Bâton était organisée en ce lundi de Pâques. Une marche de 6, 12 ou 20 km qui a encore attiré plusieurs milliers de participants. Une marche où le bâton est de mise pour respecter une tradition séculaire.

Des ratonnades au sommet

C’est au départ du village de Kain, au pied du Mont-Saint-Aubert, que les marcheurs se sont donnés rendez-vous. Plus de 3000 participants ont arpenté les côtes et les environs du Mont-Saint-Aubert culminant à 145 mètres d’altitude. Une marche qui trouve son origine il y a plusieurs siècles de cela. "Cette marche, c’est une sorte de pèlerinage, même si le côté chrétien a un peu disparu mais elle reste quand même une attache à des valeurs, des valeurs ancestrales finalement. Et ce fameux bâton est un bâton qui non seulement aide les gens à gravir le mont, mais il a toute une histoire aussi, puisque dans le courant du XVIIIᵉ siècle, il y avait deux bandes rivales ici à Tournai, qui s’affrontaient le lundi de Pâques. Mais je vous rassure, ces affrontements n’existent plus", s’amuse Gérard Budke président de la marche.

Accessible à toutes et tous

Une marche très appréciée des Tournaisiens et des promeneurs venus d’un peu partout de Belgique et de France. "C’est une marche reconnue à Tournai, qui entre dans l’histoire de la Ville au même titre que d’autres manifestations, et donc elle est vraiment ancrée dans les mœurs. Cette marche est un moyen de se retrouver parce que l’on a des familles entières qui viennent marcher. En plus, elle a l’avantage d’être également disponible pour les personnes à mobilité réduite ou les poussettes", ajoute le président de la marche.