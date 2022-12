La "manucure Skittles" pour en finir avec la grisaille et la morosité

Il n'aura fallu qu'une seule et unique photo pour remettre la 'manucure Skittles' au goût du jour, et en faire la tendance phare de la saison. Ultra vitaminés, les ongles arc-en-ciel se révèlent incontournables pour ajouter une touche de couleur aux tenues ternes de l'hiver, et lutter contre la morosité ambiante.