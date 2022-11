La manifestation nationale prévue le 15 décembre à Bruxelles est reportée au 16, annonce la FGTB

Bien que le sommet s'étale sur trois jours et se déroule également le 16, cette date est moins problématique en termes d'effectifs policiers pouvant être déployés sur le terrain, explique la FGTB. "Nous pensions que les conditions étaient réunies pour qu'une manifestation puisse avoir lieu le 15 mais il y a un trop-plein d'événements. Les effectifs policiers sont donc déjà très sollicités", précise la porte-parole du syndicat.

Une réunion avec les syndicats avait lieu mercredi au sein du cabinet du bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, afin de tenter de trouver une solution adéquate à cette situation. Le cabinet du bourgmestre n'a pas souhaité faire de commentaire. La manifestation est organisée en front commun par la FGTB, la CSC et la CGSLB et intervient alors que les négociations salariales entre employeurs et syndicats sont dans l'impasse.