La maltraitance animale : le billet d'humeur de Marianne Virlée

Des animaux de basse-cour et des lapins sont sauvés : à leur arrivée sur place, les soigneurs professionnels des associations Animaux en Péril, Le Rêve d’Aby, Equi Chance et Aucalex découvrent un univers chaotique et glauque.

Les intervenants n’ont pas d'autre choix que de marcher sur un véritable ossuaire tant les crânes, pattes et os jonchent le sol. Les canards, poules et coqs évoluent dans la boue et les déchets dangereux. Décryptage dans la séquence "Marianne Virlée râle près de chez vous" dans C’est pas fini sur VivaCité.

Le lieu est encombré de grillages, de fils barbelés, d’anciens clapiers de fortune et de déchets ménagers en tout genre. Les animaux pataugent dans la crasse dont ils sont d’ailleurs recouverts ou tiennent en équilibre sur des monticules de détritus. Aucune nourriture n’est à leur disposition le jour de l’intervention. Ecoutez Marianne Virlée au micro de C’est pas fini.