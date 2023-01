La Malterie du Château de Beloeil, mondialement réputée, va devenir française

La réputation de la Belgique dans le domaine brassicole n’est plus à démontrer. Les bières de notre pays ont toujours la cote, mais aussi notre savoir-faire dans la production de malt. La Malterie du Château de Beloeil, est la plus vieille du royaume, et l’une des plus anciennes au monde, encore en activité. 3600 microbrasseries et distilleries des quatre coins du globe profitent de la qualité et des variétés de malt produites à Beloeil.

Dans ce reportage, nous avons suivi les étapes de cette production, depuis l’arrivée de l’orge, la matière première, jusqu’à la torréfaction des grains qui produiront les différents malts utilisés par les microbrasseurs.