La Malle à Grez : un magasin de seconde main à vocation solidaire qui cartonne

" Depuis septembre, on tourne à plein régime, ça n'arrête pas. On vend environ 1000 pièces par mois! " déclare Françoise Londos, la responsable de la boutique, qui est par ailleurs enseignante. Il faut dire que si le magasin a rouvert ses portes il y a 3 ans, son utilité sociale est plus que jamais d'actualité. Au départ, ce projet initié par la commune devait permettre de soutenir des bénéficiaires du CPAS. L'idée était en effet de redistribuer les bénéfices engrangés, non pas sous forme d'argent mais de bons scolaires ou alimentaires par exemple. C'est toujours le cas mais l'intérêt de la démarche s'est trouvé renforcé par la crise et les consommateurs viennent des quatre coins de la province pour acheter des vêtements, des jouets ou des livres à des tarifs très démocratiques. Le prix de vente moyen des articles est en effet de 5 euros.