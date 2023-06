La malédiction du 16 rue de la loi

L’open VLD, le parti du Premier ministre est en plein doute. Les sondages le pointent désormais en dessous de 10%. A un an des élections, la victoire semble impossible. Mais, au-delà du VLD, une question se pose, un Premier ministre sortant peut-il gagner les élections ?

Machine à perdre

La réponse est plutôt non. Le poste de Premier ministre est associé à la défaite en Belgique. C’est une machine à perdre des électeurs.

Un premier constat, aucun Premier ministre n’a été réélu chez nous depuis Verhofstadt 1 en 2003. Vingt ans donc de successions et de renouvellements. La Belgique n’est pas le seul pays d’Europe à être marquée par ce renouvellement, mais si on regarde nos voisins, durant ces 20 années, Angela Merkel a été réélue plusieurs fois en Allemagne, comme Mark Rutte aux Pays Bas qu’il dirige depuis 13 ans, comme au Luxembourg ou Xavier Bettel est installé au pouvoir depuis 10 ans, en France, malgré l’instabilité dans les urnes, Emmanuel Macron vient d’être réélu.

Chez nous donc, plus de Premier ministre réélu depuis 20 ans. Au-delà du 16, les coalitions sont composées de plus en plus de partis et changent à chaque fois. Pour retrouver la même coalition au pouvoir après une élection, il faut encore remonter plus loin, quasiment 30 ans en arrière. En 1995 Dehaene 2 succède à Dehaene 1 et à Martens 9 dans une coalition à 4 partis. Deux partis sociaux-chrétiens et les deux partis socialistes qui vont donc rester ensemble au pouvoir près de 10 ans.

L’élection de 1999 marque un tournant. Depuis lors, le pays n’a plus connu la même coalition au pouvoir après une élection. Un renouvellement tempéré par la présence continue au sein de ces différentes coalitions des libéraux du nord et du sud. Ils sont ainsi présents sans discontinuer depuis 99, 24 ans au pouvoir donc. Renouvellement et en même temps stabilité donc.

Des chiffres

Revenons au poste de Premier ministre. A regarder l’histoire Alexander de Croo, à donc peu de chances de rempiler pour un deuxième mandat et son parti à toutes les chances de perdre les élections à venir.

Regardons ensemble. La règle est simple, le parti du Premier ministre perd toujours les élections. En 2019 le MR de Charles Michel passe de 20 à 14 députés. Un recul massif de 6 sièges. Tous les partis de la coalition suédoise subissent d’ailleurs une lourde défaite.

En 2014 le PS d’Elio di Rupo passe de 26 à 23 députés. Un recul du PS, compensé par la bonne tenue des autres membres de la coalition avec les libéraux et les sociaux-chrétiens. Elle gagne un siège, mais n’est pas reconduite. Le CD&V préfère la Suédoise.

En 2010 le CD&V d’Yves Leterme recule, massivement de 6 sièges, passe de 23 à 17 députés.

En 2007 le VLD de Guy Verhofstadt recule fortement de 7 sièges, de 25 à 18 députés.

On arrive en 2003, il y a 20 ans donc, lors de ces élections, Ecolo perd lourdement après sa première participation au pouvoir, mais le parti du Premier ministre Guy Verhofstadt gagne 2 députés, les socialistes et les libéraux gagnent aussi.

Oui, la victoire d’un Premier ministre et de son parti est de l’histoire ancienne, c’est devenu une exception en politique belge.

Espoir ?

Alexander de Croo n’a donc aucun espoir ? Soyons réalistes, c’est mal parti. Le 16 semble être devenu un cadeau empoisonné. Il n’y a plus de prime au Premier ministre. Cette prime dont on parlait encore jusqu’au début des années 2000 et qui octroyait au premier une visibilité, une plus value qui rendait le poste très attractif.

Aujourd’hui, le poste reste convoité du point de vue de la carrière personnelle, ça reste un aboutissement, mais pour un parti c’est devenu une mauvaise affaire. Les explications sont toujours les mêmes. La fragmentation du paysage politique rend les coalitions très compliquées, le premier est plus que jamais un diplomate plus qu’un leader. Dehaene était déjà appelé le plombier, dans les années 90, mais c’était un plombier qui était un patron. La complexité de la gouvernance belge rajoute une couche à cette dimension. Le 16 rue de la loi est devenu une plante carnivore. Il attire toujours les leaders politiques, mais il les digère lentement et impitoyablement.