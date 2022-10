La malédiction des Bleus continue : Raphaël Varane sort, en pleurs, face à Chelsea et prie pour son Mondial

Quelqu’un a-t-il marabouté l’équipe de France ? Tout doucement, on pourrait commencer à se poser la question. Semaine après semaine, les Bleus déplorent en effet une cascade de blessure qui touche la plupart de leurs tauliers. Dernier blessé en date, le malheureux Raphaël Varane, obligé de quitter la pelouse en plein match face à Chelsea. Visiblement touché au genou, le Français a regagné les vestiaires en pleurs. Une blessure, dont on ne connaît pas encore la gravité, mais qui inquiète forcément à un mois du Mondial.

Surtout que, comme on l’a dit, Varane n’est pas le premier maillon fort de Didier Deschamps à souffrir d’une blessure au pire des moments. Mike Maignan et N’Golo Kanté seront, eux, d’ores et déjà absents à coup sûr au Qatar, alors que d’autres sont plus qu’incertains. Paul Pogba, dont les débuts avec la Juventus cette saison ont été retardés, vient à peine de reprendre l’entraînement. Et s’il croit dur comme fer à un retour à temps, il risque d’être en manque de rythme. De son côté, Karim Benzema enchaîne les petits bobos et devrait louper deux matches du Real Madrid à cause d’une blessure au quadriceps gauche.

Ajoutez à cela une ribambelle d’autres bobos (voir le tweet ci-dessous qui date du 22 septembre) et vous comprendrez aisément à quel point ça doit cogiter dans le cerveau de Didier Deschamps. C’est bien simple, à l’heure actuelle, on pourrait quasiment faire un 11 français de blessés…