La Malédiction de Provins : un nouvel épisode de la série "Meurtres à" avec Anne Caillon et Thierry Neuvic

Les remparts ont été édifiés entre les 11e et 13e siècles. Leur hauteur est de 25 m. A l’époque, ils s’étendaient sur une distance de 5 km. Ces enceintes fortifiées seraient même les plus imposantes de France. Le but premier de ces remparts était d’accueillir du monde, de protéger les habitants et les nombreux marchands qui venaient pour les Foires de Champagne. Il reste à ce jour 1.2 km autour de la ville haute. En plus des diverses promenades, on peut assister aux " Aigles des remparts ", un très chouette spectacle qui se déroule dans le théâtre des Remparts de Provins. Durant celui-ci, on a l’occasion d’admirer les différents talents des oiseaux de proie : la rapidité du faucon, l’agilité de la buse, le vol plané des vautours et bien d’autres choses.