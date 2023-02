La malbouffe modifie le fonctionnement du cerveau, selon une étude

"L'apport calorique semble être régulé à court terme par les astrocytes. Nous avons constaté qu'une brève exposition (trois à cinq jours) à un régime riche en graisses et en calories a le plus grand effet sur les astrocytes, déclenchant la voie de signalisation normale pour contrôler l'estomac. Au fil du temps, les astrocytes semblent se désensibiliser aux aliments riches en graisses. Après environ 10 à 14 jours de régime riche en graisses et en calories, les astrocytes semblent ne plus réagir et la capacité du cerveau à réguler l'apport calorique semble se perdre", explique le Dr Kirsteen Browning, principale auteure de l'étude, dans un communiqué de presse.

"Cela perturbe la signalisation à l'estomac et retarde la façon dont il se vide."

En temps normal, le cerveau peut s’adapter pour réagir à ce qui est ingéré : il réduit la quantité pour équilibrer l’apport calorique. Les astrocytes réagissent initialement lorsque des aliments riches en graisses et en calories sont ingérés. Leur activation déclenche la libération de gliotransmetteurs, des substances chimiques (dont le glutamate et l'ATP) qui excitent les cellules nerveuses et activent les voies de signalisation normales pour stimuler les neurones qui contrôlent le fonctionnement de l'estomac.

La libération des gliotransmetteurs permet la contraction de l’estomac pour se remplir et se vider après le passage des aliments dans le système digestif. Sur le long terme, les cellules chimiques de signalisation s'affaiblissent et rendent la digestion plus lente : la façon dont l'estomac se remplit et se vide est perturbée.