"La Maladroite" : un drame bouleversant sur la maltraitance infantile

L'histoire de Marina a marqué la France entière et a contribué à faire réformer la loi de 2007 sur la protection de l’enfance "et à remettre l’enfant, et pas ses parents, au cœur du système, comme l'explique Michèle Créoff, spécialiste de la protection de l’enfance. Les dysfonctionnements de la protection de l’enfance sont systémiques et structurels et ne datent pas de 2009 : le déni culturel face à la maltraitance existe depuis longtemps".

En 2018 l'histoire de Marina est adaptée dans un téléfilm d'Eléonore Faucher, porté par la jeune (et impressionnante) Elsa Hyvaert qui signe ici son premier rôle, à seulement l'âge de 7 ans… Un film bouleversant que la RTBF vous invite à (re)découvrir.

