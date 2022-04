La maladie de Parkinson touche près de 40.000 personnes en Belgique

De façon globale, l'expert et membre de l'Association Parkinson, une ASBL qui a pour but d'informer et de soutenir les patients, se montre rassurant et rappelle que l'espérance de vie d'une personne atteinte de Parkinson est "quasiment la même qu'une personne normale". Une bonne information autour de la maladie permet, en plus de rassurer les patients, de casser de nombreux stéréotypes liés au Parkinson. "Il est important de rappeler que ce n'est pas, comme on l'entend parfois, une maladie de vieux", souligne-t-il. "J'insiste également sur l'importance de maintenir une activité physique régulière. De nombreuses études ont montré que cela pouvait permettre de limiter la progression des effets moteurs de la maladie."

Une maladie dont la fréquence devrait continuer à augmenter au fil du temps, en raison notamment de toxines de type pesticides présentes dans l'environnement. Le Parkinson, décrit par James Parkinson en 1817, touche près de dix millions de personnes dans le monde.