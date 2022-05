La maladie cœliaque : plus qu’un simple mal de ventre, des lésions aux intestins

La complexité du diagnostic de la maladie est en grande partie due aux symptômes variés et souvent vagues qui ne font pas toujours immédiatement penser à la maladie cœliaque.

Les symptômes possibles sont

la diarrhée,

les douleurs abdominales

la perte de poids,

Mais il existe aussi des symptômes non spécifiques comme

les aphtes,

l’anémie,

la fatigue

l’infertilité.

Certains patients sont même asymptomatiques et ne présentent aucun signe de la maladie. De plus, de nombreux professionnels de la santé ne connaissent pas suffisamment la maladie cœliaque et ont donc du mal à la reconnaître.