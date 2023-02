La Maker Faire, festival entre DIY et technologie, revient à Bruxelles du 10 au 12 mars 2023

Les 10, 11 et 12 mars 2023, Bruxelles accueille la seconde édition de la MakerFaire. Brussels. Totalement gratuit, ce festival promeut l’alliance de l’innovation technologique à la production locale.

55 exposants seront présents sur le site de LionCity à Molenbeek pour initier les visiteurs à différentes technologies : courses de robots, parcours de drones, impression 3D, sérigraphie, ateliers, expositions,…

Cette 2e édition est notamment soutenue par le Cabinet de la Secrétaire d’État à la Région de Bruxelles-Capitale, Barbara Trachte qui explique : "Construire une ville résiliente passe par le soutien et le développement d’activités productives durables. Les producteurs locaux, makers, artisans, …, sont essentiels à notre écosystème urbain. Ils permettent de répondre aux besoins spécifiques des habitants, de maintenir des emplois de qualité et peu-délocalisables, d’optimiser l’usage et le réemploi des ressources locales, stimuler l’innovation et enfin de conscientiser les consommateurs sur l’importance de leur ‘acte de consommation’."

Dans l’esprit DIY, la MakerFaire. Brussels proposera aux visiteurs de se familiariser et de s’essayer à la fabrication numérique, tout en bénéficiant de conseils de pro, au travers d’une vingtaine d’ateliers gratuits et de différentes expériences de production.

Cinq autres zones seront accessibles au grand public et/ou aux professionnels :

La Robot Challenge Zone dédiée à la robotique : courses (public non initié), combats de robots (public d’aguerris), challenge de bras articulés, ou encore création d’aéronef télécommandé.

Le Fabulous shop : boutique dans laquelle les visiteurs pourront acheter les créations des exposants présents lors de l’événement.

La zone destinée aux professionnels : se rencontrer et s’informer sur l’ensemble des aides et opportunités qui existent pour développer leur activité.

L ’aéroclub des drones : les visiteurs amateurs pourront piloter des drones et assister à des démonstrations et courses de drones.

Informations pratiques