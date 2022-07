La majorité parlementaire rend un avis commun sur le futur contrat de gestion de la RTBF

Les partis de la majorité PS-MR-Ecolo au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont présenté mardi en commission un avis commun, finalisé la veille, sur le futur contrat de gestion de la RTBF (2023-2027).

Ayant pris connaissance de cet avis commun, "la RTBF se félicite de la qualité des intervenants ainsi que de la qualité du débat parlementaire, ce qui démontre la transparence autour du contrat de gestion. Et donc aussi l'importance du média public", souligne Axelle Pollet, porte-parole de la RTBF.

"On va évidemment lire avec intérêt et prendre en compte les recommandations qui sont reprises dans leurs notes pour la rédaction de l'avant-projet de contrat de gestion, qui sera soumis et discuté cet automne avec la Ministre", a-t-elle ajouté.

L'avis commun

Au niveau du contenu, la plateforme de diffusion Auvio tient une place particulière dans l'avis. Avec la demande d'un algorithme de service public qui n'enferme pas l'internaute dans ses seules préférences, stimule la diversité et favorise la "découvrabilité" des contenus. Les élus réclament aussi la possibilité pour l'internaute de passer ("skipper") la publicité après quelques secondes.

De manière générale, il est demandé à la RTBF de réduire progressivement, et sans compensation financière, le plafond actuel de 25% de ses recettes qui peuvent être issues de la publicité. Une manière de "diminuer la pression publicitaire sur les publics", selon les élus. Les programmes d'information (et pas seulement les JT ou JP) seraient "sanctuarisés" par une interdiction de coupures pubs.

Dans le même temps, l'information devrait voir ses moyens "immunisés", afin de l'épargner "le plus possible en cas de restrictions budgétaires". Il conviendrait aussi de "renforcer le pluralisme des invités, experts ou chroniqueurs", une demande particulièrement soutenue par le MR.