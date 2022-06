La maîtrise des mathématiques en baisse dans l'enseignement fondamental néerlandophone

La maîtrise des mathématiques diminue dans l'enseignement fondamental néerlandophone, ressort-il d'une étude fondée sur des tests soumis à plus de 6000 élèves. Les scores baissent clairement pour les multiplications et divisions ainsi que le calcul des volumes et des surfaces, indiquent mercredi le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts, et l'organisation faîtière de l'enseignement communal néerlandophone OVSG.

Les tests, effectués en 2021, ont été passés par 6163 élèves de sixième primaire, issus de 230 écoles différentes. Sur 21 épreuves, 13 portaient sur les "nombres et opérations" et huit sur les compétences liées à "l'arithmétique et la géométrie". Ces évaluations sont organisées tous les sept ans.

Des résultats en baisse par rapport à 2016

Globalement, les résultats obtenus en 2021 ont été moins bons qu'en 2016. Sur les 21 épreuves soumises aux élèves, seules cinq ont permis à 75% des participants d'atteindre les objectifs minimaux. Pour six épreuves, à peine la moitié des élèves ont atteint les seuils minimaux requis.

Par rapport à 2016 et 2009, les élèves régressent dans la plupart des domaines. Dans la catégorie "nombres et opérations", les élèves obtiennent de moins bons résultats pour les "multiplications et divisions", les "calculs de pourcentage", les "proportions et échelle" ainsi que la "résolution de problèmes avec des nombres et opérations", notamment.