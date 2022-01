La Maison Rubens fermera ses portes en 2023 pour plus de 4 ans de rénovation

La Maison Rubens à Anvers fermera ses portes le 8 janvier 2023 pour une restauration quasi complète qui durera jusqu’en 2027. En 2024, le musée souhaite ouvrir son nouveau bâtiment d’accueil et y exposer quelques chefs-d’œuvre de Rubens, en attendant la réouverture de la résidence de l’artiste elle-même.

On savait depuis un certain temps que la maison Rubens se doterait d’un nouveau bâtiment d’accueil situé sur le côté du site – à Hopland. Il apparaît désormais que le musée souhaite aussi s’occuper de la maison de l’artiste. L’idée est de créer plus d’espace pour les visiteurs et les expositions internationales. L’immeuble sera équipé d’une climatisation plus efficace et un ascenseur devrait rendre la majeure partie du bâtiment accessible à tous les visiteurs. Les travaux dureront plus de quatre ans, en partie parce que tout doit être fait dans le respect de la valeur patrimoniale de la propriété.

"Cela complète le plan directeur de la Maison Rubens et apporte une solution à tous les points qui risquaient de poser problème ces prochaines décennies", explique l’échevine anversoise de la Culture Nabilla Ait Daoud (N-VA). "De ce fait, il sera nécessaire de fermer le musée un peu plus longtemps. Mais la réouverture est prévue pour 2027, l’année du 450e anniversaire de Rubens. Soyez assurés que nous célébrerons cet événement en beauté et avec faste".

Cette année, le musée restera donc ouvert. Les travaux du bâtiment d’accueil n’engendreront que quelques nuisances sonores, dit-on, et l’accès au jardin sera limité à partir de l’automne.