La maison préservée, ou le chaos de la guerre brillamment décrit par Willem Frederik Hermans

Il est toujours curieux de découvrir un auteur en français, alors qu’il est connu comme le loup blanc et reconnu depuis des décennies dans sa propre langue, par les lecteurs néerlandophones. Willem Frederik Hermans, décédé en 1995, est l’un des grands écrivains des Pays-Bas. La maison préservée, livre écrit en 1952 et devenu un classique, n’est donc pas tout à fait une nouveauté. Il est paru peu de temps après la guerre, or c’est un plaidoyer impitoyable contre la guerre, contre toutes les guerres où mènent les idéologies. Il est d’une lucidité accablante quant à la barbarie qu’elles engendrent, et sans illusion aucune, sur la nature humaine.

C’est donc un texte qui a été mal reçu par la critique de l’époque, parce qu’inconfortable, nihiliste, pas du tout engagé, ni dans l’esprit du temps, très peu existentialiste et encore moins humaniste ou chantant les lendemains qui chantent. Cela n’en demeure pas moins un grand roman.

Il n’était pas disponible dans une traduction française jusqu’à maintenant parce que Hermans, qui parlait parfaitement le français — il a vécu à Bruxelles et à Paris — n’était pas satisfait des traductions. Et découvrir aujourd’hui ce grand petit livre, en nombres de pages, alors que la guerre frappe à nouveau l’est de l’Europe, est saisissant. Jamais, sans doute depuis Céline, on aura à ce point décrit la sauvagerie, le chaos et l’absurdité qu’engendrent les conflits armés, jusqu’au cœur de l’homme qui tente d’y échapper ou de les combattre.

L’histoire est celle-ci, un jeune homme engagé volontaire dans une brigade internationale contre le fascisme, dans laquelle personne ne parle la même langue et ne comprend les ordres, est sur les routes depuis plusieurs années. A un camarade Espagnol, il raconte avoir été capturé et détenu par les Allemands, et s’être évadé. Est-ce vrai ? Nous n’en savons rien. Il porte en tout cas un uniforme russe et arrive dans une jolie petite bourgade de carte postale, d’où les Allemands sont en train d’être chassés. Il arrive sous les bombardements, seul, perdu, assoiffé et avise une belle maison bourgeoise, miraculeusement intacte, que les habitants semblent avoir quittée à l’instant.

C’est un havre de paix, une oasis où règne l’ordre, la propreté, des salles de bains étincelantes et où le jeune homme va retrouver le plaisir oublié du bain et celui de dormir dans un vrai lit, après les paillasses, les fourrés et les châlits. Il enfile des vêtements civils propres et se vautre dans les canapés, parmi les coussins. Bref, il se prend pour le propriétaire. Mais, il écrase tout de même sa cigarette sur la moulure en bois de l’accoudoir, juste après avoir pensé pourtant, "dans ces lieux, quelque chose me poussait, semble-t-il, à retrouver un comportement décent". Et on comprend que ce geste sacrilège, écraser sa cigarette sur les beaux meubles, indique que l’ordre ne va pas durer.

Le roman nous explose littéralement à la figure. Et c’est toute sa force, évoquer le chaos, dans une langue raffinée. Willem Frederik Hermans confronte dans ce roman, la civilisation, la culture et le saccage qui n’obéit lui à aucune règle, aucune logique et aucune nécessité. Il y a dans cette maison, des bibliothèques et des aquariums avec des spécimens rares de poissons exotiques soignés avec amour par un très vieux monsieur. Fragilité dérisoire bien sûr face à la violence qui n’a que faire de la beauté.

Cette honnêteté, cette lucidité sur la nature brutale de toute guerre, fut-elle de libération, on le comprend bien, n’a pas séduit les critiques de 1952 qui y voyaient un nihilisme mal venu, décourageant pour la jeunesse et peu glorieux, d’autant que le libérateur, ce jeune soldat n’a rien d’un héros positif. Lui, qui déloge un colonel Allemand, pétri d’éducation, qui persiste à opposer au désordre et à la mort, un rituel soigné. Lire cela au sortir de la guerre n’était pas très agréable.

A la lumière d’aujourd’hui, on lit ce roman comme une charge terriblement lucide sur la brutalité insensée et aveugle qui fait de jeunes idéalistes, de la chair à canon décervelée et sans morale. Car plus rien ne reste que ce qu’ils étaient. Avisant les terrains de tennis de la maison qu’il occupe, le jeune homme, confie dans ces pages : "j’avais oublié comment se joue le tennis, je ne savais plus à quoi sert le filet, les lignes blanches, la chaise haute blanche, le lourd rouleau dans un coin".

Cette jolie maison, avec son jardin en pente douce, ces beaux arbres soigneusement taillés, dans ce lieu préservé et paisible, vont bientôt s’orner de sinistres fruits. C’est donc un roman implacable qui dit tout, en 78 pages, du chaos intime et civilisationnel où mène la guerre. Et par contraste, c’est écrit dans un style brillant et retenu, au lyrisme glacé.

La maison préservée de Willem Frederik Herlmans, traduit du néerlandais par Daniel Cunin, parait chez Gallimard.