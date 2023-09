La Maison Pilloy, le plus ancien magasin de Charleroi, va fermer ses portes

C'est donc la fin d'une institution à Charleroi. Car la Maison Pilloy, c'est une vraie caverne d'Ali Baba. Dans ce magasin, on y trouve toute une série de bibelots, de tasses, de lampes, des peluches, et surtout des chocolats.

"J'ai repris les affaires de mes beaux-parents et j'ai continué, j'ai ajouté des choses. À l'époque, c'était surtout une chocolaterie et un salon de thé. On pouvait y déguster la gaillette de Charleroi. La gaillette, en wallon, c'est un morceau de charbon composé de chocolat, de caramel, de sucre, du beurre. Il faut savoir que le chocolat noir, ça développe l'hormone de la joie, c'est la sérotonine. C'est pour cela qu'on recommande d'en manger. J'en mange trois morceaux par jour et je suis en pleine forme, je n'arrête pas de travailler !"

Pour Maria-Bruna, la fermeture de son magasin est un déchirement, car elle aurait voulu encore continuer au moins dix ans. "Ce sont de beaux souvenirs. Je remercie le bon Dieu de m'avoir donné tout ça. Car j'ai quand même réussi dans la vie, mais avec sacrifice", conclut-elle.