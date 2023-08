La maison médicale de Libin se prépare au départ de plusieurs médecins généralistes

La problématique n’est pas neuve, les régions rurales souffrent d’une pénurie de médecins généralistes, mais dans certaines localités, la situation devient très critique.

En province de Luxembourg, la maison médicale de Libin vient d’envoyer une lettre toute-boîte aux habitants de la commune leur annonçant le départ d’ici la fin de l’année de quatre médecins, soit la moitié de l’équipe médicale. Il va donc falloir se réorganiser, comme le confirme Dr Anaëlle Javay, vice-présidente du conseil d’administration : " Nous, pour les médecins qui allons rester dans la maison médicale, on aura la capacité de reprendre quelques patients en plus dans notre patientèle mais on ne pourra pas tous les reprendre, c’est techniquement impossible. Il va falloir trouver des solutions pour éviter que ces gens se retrouvent sans médecin traitant. On compte surtout sur l’arrivée possible de nouveaux médecins. En attendant, on va s’organiser entre nous, essayer d’arranger nos jours de congé pour qu’ils ne se superposent pas, essayer d’être le plus disponible possible mais on sait qu’on ne fera pas de magie et que probablement les mois qui arrivent vont être compliqués. On pense aussi que les patients malheureusement vont devoir comprendre que potentiellement certaines demandes ne soient pas reçues dans les 24 heures quand elles ne sont pas urgentes ou indispensables en tout cas. "