La saison du tourisme reprend. Une reprise synonyme de changement de nom pour la maison du tourisme " Vallée de la Meuse Namur Dinant " qui devient Explore Meuse. La zone de couverture ne change pas : elle s’étend d’Andenne à Hastière et couvre douze communes de la province namuroise. Après deux années de Covid, l’activité du secteur reprend presque normalement. La pandémie n’a pas réellement affecté la fréquentation mais le public a évolué et est désormais plus local. A la veille des vacances de Pâques, les chiffres d’occupation des gîtes approchent les 70%. Des nouveautés font par ailleurs leur apparition comme les bateaux sans permis sur la Meuse à Dinant.