La Maison du Tourisme Pays de Vesdre regagne le centre de Verviers dans un bâtiment entièrement rénové

C'est un nouveau départ pour la Maison du Tourisme du Pays de Vesdre qui chapeaute les communes de Verviers, Dison, Limbourg et Baelen: elle vient de regagner le centre de Verviers, rue Xhavée, dans un bâtiment entièrement remis à neuf. Un déménagement accéléré par les inondations de juillet qui ont noyé la Maison de l'Eau du quai Cerexhe où la Maison du Tourisme se trouvait. Une Maison de l'Eau qui risque bien de ne jamais rouvrir.

Une situation plus centrale

La Maison du Tourisme du Pays de Vesdre occupe désormais l’ancienne Porte d’Ensival, une bâtisse remarquable datant de 1672, qui jouit désormais d’une situation bien plus centrale. "On est à deux pas de la gare, pas loin non plus de la sortie de l'autoroute, juste à l'entrée du cœur de la ville de Verviers" explique Caroline Bush, la directrice. "On est très vite trouvés aussi par les touristes et on le remarque déjà dans nos chiffres de fréquentation qui sont en hausse depuis notre emménagement."