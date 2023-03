La maison du futur : une maison passive et connectée

Une maison qui améliore notre confort de vie, c’est aussi une maison qui tend énergétiquement à l’autonomie. Direction, cette fois, le laboratoire de Buildwise à Limelette, autrefois appelé le centre scientifique et technique de la construction. Ici, des chercheurs testent les matériaux qui seront des composants essentiels de notre maison du futur. Parmi eux, un châssis de fenêtre. Il s’ouvre et se ferme automatiquement. Vincent, chef de division adjoint de Buildwise nous explique : " grâce à des capteurs, on pourra gérer la qualité de l’air, éviter la surchauffe, éviter un manque de ventilation, et régler le taux d’humidité et ouvrir à bon escient ces fenêtres connectées. Les propriétaires d’une maison oublient d’aérer suffisamment leur maison alors ces fenêtres y penseront pour eux

Pour l’instant, ces châssis ont des batteries encastrées et des capteurs photovoltaïques sont collés à la vitre. A l’avenir, de nouvelles batteries transparentes permettront de simplement les apposer à la vitre. Dans la maison de demain, le stockage d’électricité sera essentiel. Une nouvelle génération de batterie se prépare, miniature, flexible et surtout avec une durée de vie et une capacité de stockage beaucoup plus grandes.

A l’avenir, ces batteries se placeront sur des vitres ou s’appliqueront comme de la peinture sur la surface des murs et rendront la maison autonome 24h/24. Mais une maison autonome, ce n’est pas encore pour tout de suite.