La maison du film culte "Edward aux mains d’argent" est à vendre !

C’est une jolie maison avec les fameux buissons torsadés et allées de cailloux blancs située au 1774 Tinsmith Circle à Lutz, dans la région de Tampa Bay en Floride. Joey et Sharon Licalzi, les actuels propriétaires, l’ont achetée il y a moins de 2 ans pour 230.000 $ et vont donc la revendre 2 fois son prix ! Composée de trois chambres et de deux salles de bains, d’un jardin et d’un garage, toutes les pièces de la maison rappellent le film. En fans de Tim Burton, le couple l’avait transformée en petit musée baptisé "Scissorland" et les fans pouvaient venir la visiter gratuitement. Ils ont donc soigné la déco : peintures, photos et toutes sortes d’accessoires du film sont exposés dans des vitrines. Et le point d’orgue, une réplique grandeur nature du personnage d’Edward alias Johnny Depp, située dans la cuisine dont le papier peint est d’ailleurs l’exacte réplique du film. A moins que la cerise sur le gâteau soit un paquet de cigarettes utilisé par Johnny himself (rien de Wynona Ryder apparemment)! Ils ont pu réunir tous les objets grâce à des dons de fans et de l’équipe du film. Et tout le contenu partira avec la maison.