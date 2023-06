La Maison des Jeunes de La Reid cherche des piscines privées pour apprendre aux enfants à nager

Les inondations de juillet 2021 ayant ravagé toutes les piscines de la vallée (Spa, Aywaille, Theux, Chaudfontaine), l'ASBL est donc à la recherche de tout particulier possédant une piscine et disposé à la prêter. Et la solidarité se fait déjà ressentir.

Déjà plus d'une dizaine de propositions

En quelques jours seulement, la Maison des Jeunes de La Reid-Theux-Polleur a reçu plus d'une dizaine de propositions, dont celle de Fanny Xhrouet, habitante de Heusy, et propriétaire d'une piscine propice pour apprendre à nager: "C'est une piscine rectangulaire assez classique de 10 mètres sur 5" précise-t-elle. "Elle fait 1,50 mètre de profondeur. Elle est chauffée, ça veut dire qu'elle est au minimum à 27 ou 28 degrés, on peut donc se permettre de nager une heure sans être transi de froid."

Et si Fanny a proposé son aide, c'est parce qu'elle aurait aimé que sa fille bénéficie d'une telle initiative il y a quelques années: "Pendant le Covid, on a été confronté justement à la pénurie de cours de natation, or, on sait que c'est vraiment à cet âge-là qu'il est important d'apprendre à bien nager."

Si cette initiative peut faire tâche d'huile, alors tant mieux

La fille de Fanny n'est pas la seule dans le cas dans la région, comme l'explique Cynthia Cerami, de la Maison des Jeunes: "On s'est rendu compte que les parents hésitaient à inscrire leurs enfants parce qu'ils ne savaient pas nager suite au Covid et à la fermeture des piscines. On a donc été sensibilisé par cette problématique."

"C'est une grande première pour nous mais c'est un beau challenge à relever" poursuit Christophe Martin, le coordinateur de la Maison des Jeunes. "On est persuadé de la nécessité du projet sinon on court à de graves catastrophes. On ne saura pas apprendre à nager à tout le monde, mais si cette initiative peut faire tâche d'huile, alors tant mieux."

Le stage accueillera une dizaine d'enfants et aura lieu, si tout va bien, dès cet été.