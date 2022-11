La maison des Goonies est à vendre !

Attention néanmoins, l’investissement dans cette maison mythique n’est pas à la portée de toutes les bourses. Comptez environ 1,7 million de dollars pour acquérir ce qui est décrit comme un lieu “chargé d’histoire, de nostalgie et d’un niveau iconique de célébrité” selon le site où elle est mise en vente. Plusieurs potentiels acheteurs se sont déjà montrés intéressés, annonçant notamment vouloir offrir une plus grande accessibilité à la demeure pour les fans qui souhaiteraient la visiter. Peut-être que cela permettra aux futurs propriétaires de mettre la main sur le véritable trésor ayant inspiré le film, de rendre hommage à Richard Donner décédé il y a un an ou tout simplement profiter au maximum du Goonies Day organisé chaque année dans la région à la date du 7 juin, jour de la sortie du long-métrage.