La maison des géants : une expo pour éviter les accidents domestiques qui touchent de trop nombreux enfants

Voir les choses en grand c'est désormais possible cette semaine à Namur. Avec l'installation depuis ce weekend de la "maison des géants" à la Nef de l'Espace culturel d'Harscamp. Imaginez une maison dans laquelle la taille de tous les objets a été multipliée.

Vous êtes finalement petit comme un enfant. Et c'est justement le but de cette installation. Vincianne Baudouin de la ligue des familles était l'invitée de Isabelle Verjans et Serge Otthiers ce matin dans la matinale de Vivacité Namur.

ci dessous une petite visite de l'exposition.