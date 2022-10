La maison des géants : une expérience immersive dans la peau des tout-petits

Et si vous deviez vivre et déambuler dans une maison trois fois trop grande pour vous ? Porter une poêle, déplacer un couteau, ou monter les escaliers deviendrait une tâche non sans danger. Si cette possibilité semble incongrue c’est pourtant la réalité des jeunes enfants dans nos foyers. Les tout-petits sont les plus à risques des accidents domestiques qui sont la première cause de blessures mortelles et de lésions invalidantes. Et aujourd’hui, c’est 300.000 familles belges qui ont un aîné de moins de 5 ans. Face à ce constat, sans vouloir créer de la peur ou culpabiliser, la Ligue des familles et le Gezinsbond ont créé une maison à l’intérieur géant permettant de se glisser dans la peau d’un bambin pour une heure.

Cette expérience immersive destinée aux adultes a pour but de sensibiliser et ainsi éviter les accidents domestiques qui touchent de trop nombreux enfants. "Nos petits peuvent avoir des comportements imprudents, se mettre à leur place, c’est comprendre mieux ce qu’on voit à hauteur de leurs yeux, la taille et le poids d’une bouteille d’eau dans leur main, la hauteur d’une marche d’escalier, c’est aussi vouloir goûter ces doses de lessives qui ressemblent à des bonbons et tant d’autres pièges du quotidien." explique l’association.