La maison de repos "Les Trois Couronnes" veut se refaire une beauté d’après-crues, à Esneux

Cet établissement a défrayé la chronique, en juillet : il a fallu évacuer la septantaine de résidents dans l’urgence, parce que l’immeuble s’est retrouvé sous près de deux mètres d’eau. Ils ont été dirigés vers d’autres implantations, parfois lointaines, du groupe Armonéa, dont il dépend, et les familles n’ont pas toujours apprécié. Il en reste encore quelques-uns logés en région bruxelloise, et la maison de repos est toujours vide.

Mais la direction entend rouvrir dans le courant de l’année prochaine. Elle vient de déposer une demande de permis, pour des travaux qui vont coûter plusieurs millions. La principale caractéristique du projet, c’est de consacrer le rez-de-chaussée à des séjours, des espaces collectifs ou des salles de soins, et de monter d’un étage les chambres et les locaux techniques, le chauffage et l’électricité, de manière à éviter les coupures d’éclairage et à pouvoir mettre rapidement tout le monde en sécurité. La capacité globale ne devrait pas être augmentée, malgré une rehausse d’un niveau sur la partie centrale du complexe : l’opération doit permettre de mettre Les Trois Couronnes aux dernières normes de confort, ce qui suppose de rendre les salles de bains plus accessibles par exemple.

Ces adaptations vont-elles suffire ? Les autorités communales ne se prononcent pas, à ce stade, mais la majorité esneutoise ne souhaite visiblement pas une diminution de l’offre de sénioreries sur le territoire de la localité,… même en bordure de rivière.