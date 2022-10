La Maison de la presse de Charleroi presque en faillite, le coup de grâce pour la Maison Dorée ?

C’est le sgraffite doré en façade qui lui donne son nom : la Maison Dorée, bâtie en 1899 en plein essor de l’Art Nouveau. Il s’agit d’un joyau patrimonial et architectural de la ville de Charleroi, situé en plein centre-ville à deux pas de la place Charles II. Pourtant, les pouvoirs publics semblent se complaire de son abandon progressif, comme le relevait déjà la presse ces derniers mois. Un tournant pourrait bientôt être franchi : ses actuels locataires, l’ASBL Maison de la Presse, risque la faillite à brève échéance, laissant le bâtiment à l’abandon.

"Le balcon en façade risque de s’effondrer sur les gens qui passent sur le trottoir, nous explique Frédéric Dubois, président de l’ASBL Maison de la presse qui occupe les lieux. D’ailleurs, c’est déjà arrivé, un bout s’est décroché, mais heureusement c’était en pleine nuit." Signe que la Maison Dorée souffre de ses 123 ans. Le problème est connu, mais la crise énergétique pourrait accélérer les choses… dans le mauvais sens.

"Nous avions déjà des factures énergétiques élevées : environ 800€ par mois il y a deux, explique Frédéric Dubois. Mais aujourd’hui, c’est 5000€ par mois qu’on nous réclame. C’est impossible pour nous." La faute incombe à ce qui fait le charme de cette maison : ses vitraux à chaque fenêtre des deux façades qui témoignent du passage de l’industriel verrier Adolphe Chausteur par cette maison au début du siècle. "Mais évidemment, c’est du simple vitrage", fait remarquer Frédéric Dubois en tapant sur la vitre. Les châssis laissent passer le froid, les plafonds sont hauts, la chaudière est peu performante. "Avec les coûts de l'énergie, on court vers la faillite, regrette le président de l’ASBL. On a annoncé vendredi un préavis conservatoire au personnel. Les deux employés ont plus de 50 ans tous les deux, donc imaginez ce que cela peut donner pour eux sur le marché du travail. Et si on s’en va, la Maison Dorée sera inoccupée ce qui risque d'accélérer son déclin."

Si les travaux n’avancent pas, c’est principalement parce que la Maison Dorée est classée au patrimoine wallon. Autrement dit, la ville de Charleroi, pourtant propriétaire des lieux, ne peut réaliser quasiment aucune rénovation sans l’aval de l’AWAP, l’Agence wallonne du Patrimoine, pour s’assurer d’en préserver les éléments remarquables. Sauf que la Ville de Charleroi vient seulement de rentrer un dossier auprès de l’AWAP. La Ville et l’Agence doivent encore se mettre d’accord sur un cahier des charges permettant de lancer des travaux pour protéger le patrimoine et améliorer tant que faire se peut l’efficacité énergétique. Il y a peu de chances que les travaux commencent dans les prochains mois alors que l’ASBL estime sa faillite au début de l’année 2023.