La maison de jeunes Masure 14 fête ses 50 ans d'existence avec une série d'activités à venir

Petit retour dans le passé. Nous sommes en 1972. Raphaël Dhaenens est éducateur dans un collège de la chaussée de Lille. À l'époque, les jeunes étaient très vite placés dans des institutions, peut-être même trop rapidement. Il fallait une maison, un lieu de ralliement où ils pourraient avoir un certain havre de paix pour s'émanciper et favoriser l'égalité des chances. "Au début, c'était assez difficile de dénicher une infrastructure pour les accueillir. On a finalement réussi à trouver une première maison à la rue Dorez. On y est resté deux ans et demi avant de louer ensuite la maison actuelle", indique l'ancien éducateur et créateur de Masure 14.

Avec le temps, le nom de cette maison de jeunes a su "s'imposer" à Tournai. "Aujourd'hui, 90% des activités sont accessibles gratuitement. Il y a une vraie mixité : les jeunes viennent de milieux différents, se rencontrent et s’enrichissent ensemble. Au total, près de 300 passent les portes de notre maison toutes les semaines. On compte aussi 8 animateurs professionnels et une équipe pluridisciplinaire avec des assistants sociaux, des éducateurs, du personnel administratif, des personnes en communication et des animateurs", complète Johakim Chajia.

La maison de jeunes a décidé d'axer son 50e anniversaire autour de 5 thématiques : le développement durable, la citoyenneté, la mobilité internationale, la culture geek et la musique. Un choix qui n'est pas anodin puisque la dynamique et la vie de cette infrastructure tournent principalement autour de ces axes aujourd'hui.