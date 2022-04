La maison d’enfance de George Harrison devient un AirBNB

Envie de jouer sur la guitare où George, Paul et John ont répété des années durant ? C’est maintenant possible…

Un fan des Beatles a transformé la maison de jeune George Harrison en AirBNB et "musée vivant" ! Ken Lambert a acquis la maison du 25, Upton Green dans la banlieue de Liverpool, et où Harrison a vécu de 1949 à 1962, pour 171.000 livres sterling. Le bâtiment de trois chambres a aussi servi de local de répétition à The Quarrymen, le groupe qui a changé de nom ensuite pour devenir les Beatles.

A côté du logement, l’endroit deviendra donc aussi un musée où des groupes de visiteurs disposeront d’une demi-heure pour boire un thé et jouer de la musique dans cet endroit mythique.

" Je ne suis pas quelqu’un de riche qui achète des propriétés à la pelle ", a déclaré Lambert. "Il y a juste que je suis un fan des Beatles, et de George en particulier. Et quand je vois des fans faire la file pour visiter l’ancienne maison de John Lennon, je me dis qu’il faut aussi rendre hommage à Harrison." Un séjour coûte 200 livres par nuit, et il faut booker un minimum de deux nuits.