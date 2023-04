La maison d’Amityville qui a "poussé" Ronald DeFeo Jr. à un sextuple meurtre, est-elle hantée ?

Il fait bon vivre dans le voisinage de Long Island, à Amityville. Ce quartier de New York City se situe au bord de l’eau. Mais en 1974, son héritage calme et florissant connaît un tournant à vous glacer le sang.

Le mercredi 13 novembre, à 3h15, au 112 Ocean Avenue, Ronald DeFeo Jr. se réveille, se munit d’un fusil et… tue de sang-froid son père, sa mère et ses quatre frères et sœurs. Cette résidence deviendra la plus hantée des États-Unis… et du monde.

L’Heure H s’intéresse à la légende infernale qui entoure Amityville, la maison du diable. Celle qui laisse les policiers face à des énigmes impossibles à résoudre. Pourquoi ? Parce qu’une force surnaturelle et machiavélique aurait, cette nuit, pris le contrôle de Ronald, le poussant à exterminer toute sa famille.

Comment Ronald DeFeo Jr. en est-il arrivé à assassiner sa famille ? Une entité malfaisante se cache-t-elle vraiment dans la villa d’Amityville, occupée ensuite par la famille Lutz, qui la quitte après moins d’un mois, victime après des attaques paranormales ? L’Heure H tente de déceler la vérité sur une maison qui a inspiré de nombreux films d'horreur.